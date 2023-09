Salandin: “L'Italia di Spalletti ripartirà dal 4-3-3, ma mancano Osimhen e Kvara"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Stefano Salandin, giornalista

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Stefano Salandin, giornalista: "Locatelli ha avuto subito parole importanti Spalletti, ma ormai aveva rotto con Mancini, quindi per lui sarà una doppia ripartenza. C'è grande attenzione dei giocatori di vedere quale sarà l'impatto di Spalletti, non c'è stata neanche una defezione fisica o presunta tale dopo le convocazioni e questo è già un segnale. Con Spalletti mi aspetto una squadra che riparterà dal 4-3-3, con un'anima aggressivo e con pochi tocchi di palla.

Se il suo Napoli verrà preso a modello? È difficile, non ci sono gli stessi giocatori. All'Italia manca uno come Osimhen e uno come Kvaratskhelia e non è da poco. Ci saranno delle modifiche sostanziali, ma i principi di gioco saranno certamente simili. Sono abbastanza convinto che, qualsiasi sarà l'approccio di Spalletti, non ci sarà un risultato negativo. Il tecnico ed il suo staff, però, vogliono partire subito bene.

Di Lorenzo capitano? È una suggestione, in Nazionale c'è una regola ben precisa. La fascia va a chi ha più presenza, quindi andrà ad uno tra Donnarumma ed Immobile".