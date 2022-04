Salernitana, ag. Mazzocchi attacca: "A Napoli gioca gente come Malcuit..."

Luigi Lauro, agente di Pasquale Mazzocchi, è intervenuto per parlare del suo assistito in una intervista concessa 1 Station Radio

© foto di TuttoSalernitana.com

Luigi Lauro, agente di Pasquale Mazzocchi, è intervenuto per parlare del suo assistito in una intervista concessa 1 Station Radio: "Si sta dimostrando la rivelazione di questa Serie A, visto che terzini destri con quelle caratteristiche non ce ne sono. Basti guardare che nel Napoli gioca gente come Malcuit. Contro la Fiorentina, ieri, Pasquale ha fornito un’altra grande prestazione. Sabatini è stato eccezionale a fregarlo al Venezia. Ancora oggi inspiegabile la sua cessione. Tifo per la salvezza della Salernitana, se dovesse accadere sarà un altro miracolo Mazzocchi dopo le promozioni con con Parma e, quella ancora più inaspettata, l’anno scorso con il Venezia. Sarebbe una salvezza che rimarrebbe nella storia del club”.