Salernitana, avv. Fimmanò stronca Balotelli: "E' un ex giocatore. Non aggiungeremo problemi"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Ai microfoni di TeleVomero è intervenuto Francesco Fimmanò, avvocato della Salernitana, per parlare delle ultime vicende relative alla squadra campana: "Anzitutto ci tengo a fare un chiarimento. Le parole del presidente Iervolino post derby non sono assolutamente rivolte al Napoli: è solo un caso abbia alzato i toni, esprimendosi in modo durissimo, dopo la sconfitta di dieci giorni fa. Al di là del campanilismo, posso confermare che c'è grande amicizia tra Napoli e Salernitana. Deferimento? Ha soltanto detto che sono scarsi. E' una persona moderatissima che ha alzato la voce per qualcosa che evidentemente non funziona e che va oltre l'errore a nostro danno. Io credo che bisognerebbe emulare il modello spagnolo e far sì che questi signori siano professionisti che dedicano l'intera settimana a questo tipo di attività senza seconde occupazioni.

Nella partita d'andata ci fu quell'episodio anomalo in occasione del gol del vantaggio del Napoli: la tecnologia lo aveva ravvisato, ma dissero che il VAR non può intervenire. Ecco, ci vuole un lavoro a 360°. Ricordo sempre quel famoso fallo di Pjanic in Inter-Juventus non sanzionato, episodio che fece perdere lo scudetto al Napoli".

Infine, una battuta sul mercato dei granata: "Sento parlare di Balotelli, a mio avviso è un ex giocatore. Abbiamo già in rosa un grande attaccante che ci ha creato qualche problema, non ne aggiungeremo un altro che, a sua volte, ne ha creati diversi nel suo percorso. Non mi spiego come sia possibile che Dia non abbia tante offerte visto il suo valore. Con la Roma dovrebbe rientrare e giocare una ventina di minuti", le parole riportate da TuttoSalernitana.