Salernitana, Coulibaly avverte il Napoli: "Occhio al pubblico scozzese e all'approccio dei Rangers"

Lassana Coulibaly ha giocato una stagione nei Rangers che questa sera affronteranno il Napoli in Champions League

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Lassana Coulibaly ha giocato una stagione nei Rangers che questa sera affronteranno il Napoli in Champions League e, parlando a Il Mattino, ha avvisato così la squadra di Spalletti: "Devono tenere alta l'attenzione, soprattutto nei primi 10 minuti di gara perché non devono fare entrare in gioco il pubblico che è caldissimo". Poi il mediano della Salernitana si sofferma anche sul pericolo numero uno tra gli scozzesi: "Kent, l'esterno sinistro, corre tanto e segna tanti gol". Infine ancora sulla preparazione della sfida: "Rispetto all'Ajax avranno un approccio totalmente diverso, per questo il Napoli deve fare attenzione".