Salernitana, De Sanctis a Dazn: "Il Napoli ha dimostrato di meritare lo scudetto. Complimenti in particolare a Meret"

Il direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match pareggiato dai granata col Napoli.

Il direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match pareggiato dai granata col Napoli: "Parlo io invece dei calciatori perchè abbiamo deciso che i ragazzi è giusto che riposino perchè tra 72 ore abbiamo una partita difficilissima e importantissima. La mia storia da bambino la conoscono tutti, si associa anche al fatto che ho giocato nel Napoli, potrei usare degli slogan ma sono molto attaccato ai colori del Napoli. Sono tornato a Napoli da ds della Salernitana in una settimana non facile per noi, un popolo granata che ha mostato grande dignità in maniera composta, non abbiamo sollevato polemiche, il nostro presidente e i nostri tifosi sono stati perfetti. Abbiamo fatto bene una partita importantissima, con orgoglio e presenza, ci prendiamo questo punto che è vitale.

Il Napoli ha dimostrato di essere la squadra più forte e di meritare di vincere lo scudetto, non lo ha fatto oggi ma faccio i complimenti ai tifosi, al presidente e all'allenatore e in particolare a Meret che mi somiglia. Andiamo avanti con la consapevolezza che il popolo granata è stato presentato da una squadra dignissima. Ora altre sei partite per prenderci la salvezza. Finchè la Salertnitana non sarà salva non dedicherò a nessuno, neanche a mia moglie e le mie figlie tutto il tempo che ha bisogno la squadra. Voglio sottolineare la concentrazione, l'abnegzione e la forza di questo gruppo che ha svoltato e che sta tirando fuori tutto il meglio di se.

Dia? Dopo questi mesi qualcuno ha iniziato a comprendere ancora di più di quanto è forte, il fatto che sia potuto arrivare a Salerno è merito del presidente ma anche di una visione offuscata del ragazzo. Faremo di tutto per convincerlo a restare. Il contratto è una forza, è un giocatore che rappresenta un valore assoluto e lo sta dimostrando e continuerà a farlo. È poi un professionista eccezionale e dai valori altissimi. Siamo orgogliosi di averlo portato a Salerno, così come lo sono i compagni nel giocarci insieme".