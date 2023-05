Salernitana, De Sanctis: "Punto a Napoli soddisfazione importante per la nostra tifoseria"

Nel corso della conferenza stampa dopo il 3-3 casalingo con la Fiorentina, il direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis è tornato sul derby.

Si poteva pagare la troppa gioia per il pari di Napoli?

"Ultimamente sto parlando più spesso, la mia strategia è fare i fatti e non le chiacchiere. Nel nostro percorso di crescita ci sta andare a fare un punto a Napoli, soddisfazione importante per la nostra tifoseria. La Salernitana si sta ritagliando uno spazio importante anche in serie A e, ripeto, di questo siamo molto orgogliosi".