Salernitana, Iervolino a sorpresa: "Gattuso in panchina? È una bandiera, non lo escludo"

GIOVANILI PRIMAVERA IN CAMPO ALLE 15: I CONVOCATI DI FRUSTALUPI PER IL PESCARA Il Napoli Primavera affronta il Pescara in trasferta per la 21esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION. LE ALTRE DI A UDINESE, SUCCESS TORNA IN GRUPPO: IL REPORT DELL'ALLENAMENTO Allenamento pomeridiano per l'Udinese, che oggi al Bruseschi ha sostenuto una seduta tecnico tattica in vista dell'anticipo di sabato contro il Napoli.