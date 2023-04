Salernitana, il Centro Coordinamento Club: "Vittoria dell'arroganza. Vietata trasferta a tifoseria esempio per l'Italia"

Il presidente del Centro di Coordinamento Salernitana Club Riccardo Santoro ha commentato lo slittamento a domenica del derby col Napoli.

Il presidente del Centro di Coordinamento Salernitana Club Riccardo Santoro ha commentato lo slittamento a domenica del derby col Napoli: "E' stata una decisione assolutamente penalizzante, non ci sono parole per descrivere il nostro stato d'animo in questo momento. Certo è che il calcio italiano non ha fatto una bella figura. Vorrei ricordare che non c'è paragone tra il divieto ai tifosi del Napoli per la partita d'andata e quello che hanno fatto a noi: nel loro caso c'era una squalifica per episodi violenti verificatisi con i supporters della Roma, noi invece abbiamo subito un torto enorme visto che giriamo gli stadi d'Italia a testa alta rappresentando un esempio di civiltà, passione e correttezza. La squadra aveva bisogno del nostro supporto, è stata presa una decisione ingiusta che ci danneggia, così come quella di togliere un giorno di preparazione per la sfida con la Fiorentina. Sento da sempre tante polemiche che arrivano da altre città, io credo che sarebbe opportuno che ognuno guardasse in casa propria e che si rispetti maggiormente la Salernitana. Mancato intervento di Iervolino? Ho l'impressione che qualche autorevole personalità lo abbia contattato chiedendogli di non opporsi al posticipo".

Prosegue il vice presidente Massimo Falci: "Credo sia stata la vittoria dell'arroganza. Non si è tenuto conto delle esigenze di una Salernitana che, a differenza del Napoli, non ha ancora conseguito il proprio obiettivo. Cosa cambiava festeggiare 24 ore dopo, visto che lo scudetto è ormai cucito sul petto da mesi? Sicuramente non si è agito in modo tale da favorire un rasserenamento del clima, sono convinto che la Salernitana targata Paulo Sousa non andrà lì per fare la vittima sacrificale ma che darà filo da torcere all'avversario. E' penalizzante, comunque, tutto quello che è successo e vedremo se sposteranno anche il match con la Fiorentina. A nostro avviso non sussistevano motivi di ordine pubblico tali da vietarci la trasferta e da rimandare il derby di 24 ore".