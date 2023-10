Salernitana, Inzaghi: "Ecco perchè non ha giocato Dia. Col Napoli possibile tridente"

"L'importante è che tutti corrano e che siano sempre in movimento".

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Come mai Dia non ha giocato? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana che al termine della gara di Coppa Italia vinta 4-0 contro la Sampdoria ha risposto così: "Ha avuto un piccolo affaticamento. E poi se lo porto in panchina mi viene la tentazione di schierarlo.

Ho avuto ottime risposte dai calciatori che hanno giocato in attacco, per il modulo vedremo. Se contro una big come il Napoli avremo l'atteggiamento giusto potrei proporre il tridente, l'importante è che tutti corrano e che siano sempre in movimento".