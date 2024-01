Salernitana, Inzaghi in conferenza: "Vogliamo rispetto! Decisioni da VAR e non da campo"

Filippo Inzaghi risponderà alle domande della stampa nella sala conferenze dello Stadio Diego Armando Maradona.

TuttoNapoli.net

Dopo il match contro il Napoli, l'allenatore della Salernitana Filippo Inzaghi ha risposto alle domande della stampa nella sala conferenze dello Stadio Maradona: "Sono arrabbiato per l'atteggiamento dell'arbitro nei miei confronti. Siamo un club piccolo, ok, ma vogliamo rispetto. Il fallo di Tchaouna è da VAR, non è un fallo da campo. Anche il rigore su Simeone è da VAR e non da campo. Contro il Napoli non abbiamo sofferto. Dobbiamo essere molto felici di questa squadra. Il nostro presidente mette i soldi e quando uno chiede un chiarimento ci può stare da uomo di sport. Con la Juve c'era anche l'espulsione di Gatti, un episodio che non hanno mostrato".

Sulle tante asssenze: "Alleno i giocatori che ho, i pochi che avevo a disposizione hanno fatto una grandissima prestazione".

Teme contraccolpi psicologici? "No, prima o poi il vento girera'. Pensiamo alla prossima col Genoa, che è una partita molto importante".

Sulle scelte di formazione: "Speravo di riscoprire qualche giocatore in un momento di emergenza. E' tornato Lovato, Martegani ha dovuto giocare in un ruolo non suo. Pierozzi è entrato bene. Siamo stati con qualche giocatore in meno, ma abbiamo avuto delle ottime risposte".

Poco incisivi davanti? "Il Napoli ha giocatori straordinari, gli attaccanti sono stati i primi difensori. Potevamo fare meglio, ma non era possibile chiedere di più".

Sul mercato: "La societa' e il direttore sono bravi per individuare eventuali elementi sul mercato. Sarò io poi a lavorare per farli rendere al meglio".