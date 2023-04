Salernitana, l'ad Milan: "Non accolti bene a Napoli, ma è stata una giornata memorabile. Iervolino euforico"

"Il presidente sta festeggiando a casa con i parenti ed è euforico".

Maurizio Milan, ad della Salernitana presente all'Arechi per l'accoglienza dei tifosi granata alla squadra dopo il pari del Maradona, ha commentato il pari nel derby col Napoli: “Questa è una comunità meravigliosa, Salerno è grande e questa è la dimostrazione. Siamo andati a Napoli con convinzione, l’accoglienza non è stata bella (intesa come clima dello stadio, nda), l’opposto di questa. Il carattere della squadra e del mister ha dato questo effetto finale, è stata una giornata memorabile.

La battuta della sfogliatella è stata di buon auspicio. Il presidente sta festeggiando a casa con i parenti ed è euforico. Da stasera testa alla Fiorentina”.