Salernitana, l'ex prep. atletico: "Con Sousa squadra era più pratica. Su Garcia..."

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Domenico Melino, preparatore atletico ed ex preparatore della Salernitana: “La Salernitana? Ho avuto modo di seguirla sia l’anno scorso che quest’anno. Mentre l’anno scorso era una squadra più pratica con Paulo Sousa dove riuscivano a capitalizzare le poche occasioni che aveva, mentre quest’anno purtroppo non è così. È chiaro che magari nella fase iniziale hanno avuto due infortuni importanti come Coulibaly e Dia, è normale che la squadra ne abbia sofferto. Credo che abbia tutte le condizioni per riuscire a rimettersi in carreggiata. Spero riescano a rimettersi in carreggiata per arrivare alla salvezza.

Credo che il Napoli arrivi meglio al derby. Come tutti i derby è aperto a tutti i risultati. So quanto il popolo salernitano tiene a questa partita, durerà un mese. Il Napoli arriva un attimino meglio anche complice la rimonta contro il Milan. Sicuramente lo stadio sarà strapieno e ci sarà un ambiente molto caldo.

Il problema del Napoli? Io credo che Spalletti faceva un altro tipo di richieste. Magari è cambiato il modo di interpretare la gara con Garcia e magari ha delle richieste diverse. Non conoscendo come si allenano e quello che fanno, posso dire ciò che vedo in televisione".