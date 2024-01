Salernitana, Lovato a Dazn: "Difficile credere che non abbiano notato la gomitata di Demme"

Matteo Lovato, difensore della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il derby perso 2-1 contro il Napoli.

Matteo Lovato, difensore della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il derby perso 2-1 contro il Napoli: "Sono tre settimane che commettiamo lo stesso errore. Credo che questo ci debba insegnare qualcosa. Oggi abbiamo combattutto su ogni pallone contro i campioni d'Italia in carica e questo ci deve rendere orgogliosi. Ma c'è anche rammarico perchè questi sono punti fondamentali. Siamo consapevoli delle difficoltà degli ultimi minuti ma c'è da sottolineare la prestazione della squadra che è stata ottima pur essendo in emergenza. Abbiamo lottato e c'è da essere orgogliosi di questo".

Polemiche sul secondo gol con un presunto fallo di Demme su Tchaouna. Un commento?

"In diretta mi è sembrata una gomitata. Rivedendo le immagini mi viene difficile credere che qualcuno non l'abbia notato dopo il replay. Sono comunque valutazioni che verranno fatte da chi di dovere. Fare polemiche adesso non serve a nulla. Resta il rammarico perchè rivedendola qualche dubbio mi viene".

Che momento è dal punto di vista personale e cosa chiede per il girone di ritorno?

"Spero che questa sia una ripartenza. Ho lavorato tanto su me stesso ma non sempre ho visto i risultati. Credo che possa essere quindi una ripartenza per poter dare una mano ai miei compagni che è la cosa che mi interessa di più".