Salernitana, Mazzocchi a Dazn: "Grande emozione, gara importante anche per noi"

Il difensore della Salernitana Pasquale Mazzocchi ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita col Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Il difensore della Salernitana Pasquale Mazzocchi ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita col Napoli: "La mia prima partita al Maradona, sento tante emozioni. In queste circostanze però vanno messe da parte perchè siamo professionisti, serve l'esperienza per farlo. È una partita importante, anche per noi perchè stiamo facendo un cammino che dovrà portarci alla salvezza".