Salernitana-Napoli e il fuorigioco prima dello 0-1, Rocchi: “Errore non riparabile. Bene il Var"

“C’è chiaramente una nuova APP dopo e il gol è regolare”. Così il Var di Salernitana-Napoli interviene in cuffia con l’arbitro Antonio Rapuano per segnalare che il gol di Raspadori è regolare e si può riprendere il gioco. La rete dell'1-0 del Napoli aveva scatenato le polemiche, perché pochi secondi prima c’era una posizione di fuorigioco non rilevata dal guardalinee, ma essendoci stato il recupero palla da parte dei granata il Var non poteva più intervenire.

A 'Open Var' su Dazn è intervenuto il designatore Gianluca Rocchi: “Errore di valutazione, il guardalinee è deconcentrato e perde l’allineamento. Semplicemente non l’ha visto, lui si gira cercando il pallone e perde l’attimo. Dispiace perché è un errore che non è riparabile. Il Var opera benissimo, pur sapendo che era un errore ha la forza di mantenere la decisione perché se no saremmo andati fuori protocollo. Quando c’è una cosa così immediata potrebbe essere un modo per sanare cambiare il protocollo”.