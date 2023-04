Salernitana, Ochoa a Dazn: "Mi dispiace per il Napoli che ha fatto una grande stagione, ma sono troppo contento"

"Miglior partita con la Salernitana? Non lo so, tutti abbiamo fatto una grande partita, Dia ha fatto un golazo, il pareggio è meritato".





© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il portiere della Salernitana Guillermo Ochoa ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pari dei granata contro il Napoli: "Oggi era una partita difficile fino alla fine. Mi dispiace per il Napoli che ha fatto una grande stagione ma sono troppo contento per la Salernitana e per i suoi tifosi. Abbiamo lavorato tantissimo dal primo all'ultimo minuto.

Miglior partita con la Salernitana? Non lo so, tutti abbiamo fatto una grande partita, Dia ha fatto un golazo, il pareggio è meritato.

Gruppo unito? Quando sono arrivato a Salerno c'era una situazione difficile, ora la squadra è migliorata e ora giochiamo bene, abbiamo poi giocatori di esperienza. Io devo mostrare calma e fare il massimo per aiutare la squadra".