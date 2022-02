Salernitana, Sabatini pensa ancora al Napoli: "4 rigori contro in due gare, non saremo vittima sacrificale"

Walter Sabatini chiede rispetto per la sua Salernitana. Nel corso di una intervista rilasciata al 'Corriere dello Sport', il direttore sportivo granata ha parlato dei due rigori subiti nell'ultimo turno di campionato dalla sua squadra. "Ho fatto due partite, ho avuto quattro rigori contro. Il VAR lo applicano puntualmente contro di noi, ma sappiamo che non siamo il brutto anatroccolo.

Forse i rigori per lo Spezia c'erano, ma perché non hanno fischiato il nostro per un fallo di mano netto? Il pallone era nella disponibilità di Bohinen, non era vagante. La classe arbitrale deve fare attenzione, non saremo la vittima sacrificale. Lo dico in silenzio ma urlando: meritiamo rispetto".