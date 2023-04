Salernitana, Sousa a Dazn: "Sfidiamo i migliori, è un'opportunità: vogliamo la vittoria"

Il tecnico della Salernitana Paulo Sousa ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro il Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Il tecnico della Salernitana Paulo Sousa ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro il Napoli: "In questi stadi e questi momenti dobbiamo sfruttarli al massimo. Dobbiamo sfidare quelli che sono stati i migliori in questo campionato e questa è un'opportunità per noi per crescere: sfidare con i nostri mezzi fare la partita con le nostre idee per creare difficoltà a questo Napoli e cercare di prendere il risultato, ovvero la vittoria".