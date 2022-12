Salvatore Esposito: "Tifosi azzurri preoccupati? Non c'è fiducia nel calcio italiano e di chi lo gestisce"

"Quello che ha fatto il Napoli di Spalletti sin qui non è frutto del caso ma dello splendido lavoro di società, staff e squadra".

Il celebre attore Salvatore Esposito, in libreria con "Eclissi di Sangue", è intervenuto a 'Radio Marte' in Marte Sport Live: "Il paragone Maradona-Messi non esiste proprio, non potrà mai esserci anche se Leo dovesse vincere il Mondiale. E non lo dico solo io che sono tifoso del Napoli. Lo dicono coloro che hanno giocato con Diego e hanno poi visto Messi. Del resto Messi ha vinto scudetti e titoli sempre protetto da grandi club e grandi allenatori, Diego ha vinto a Napoli e con un'Argentina molto più scarsa di quella attuale. Ma poi vogliamo mettere le squadre del Mondiale 86 o le avversarie del Napoli negli anni '90, quando in Italia c'era il miglior campionato del mondo? Per questo non ci sono paralleli possibili. A Messi ovviamente auguro di vincere il Mondiale, è stato il più grande degli ultimi anni ma non sarà mai come Diego.

Il Napoli? Finalmente sta per tornare, questo Mondiale mi ha annoiato abbastanza, ho visto molte squadre giocare male. Il mio Napoli invece... L'incantesimo può svanire dopo questa sosta? Non credo, semplicemente perchè non si tratta di un incantesimo. Quello che ha fatto il Napoli di Spalletti sin qui non è frutto del caso ma dello splendido lavoro di società, staff e squadra. Sono perciò convinto che il ritorno in campo degli azzurri sarà altamente entusiasmante. In questo senso penso che gennaio sia cruciale, se il Napoli dovesse ripetere le prestazioni di fine 2022 riuscirebbe sicuramente a mantenere le distanze da Inter, Milan e Juve: non dimentichiamo che le distanze, +8, +10, +11, sono notevoli.