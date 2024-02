Samardzic: "Mercato? Io e Perez felici di essere rimasti a Udine"

Lazar Samardzic, centrocampista dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo l'impresa centrata all'Allianz Stadium

È un momento incredibile per noi, vincere qui è difficile e abbiamo dato tutto, siamo felici. Aspetti decisivi? Non lo so, ci siamo detti di dare il 100% in difesa e attcco. Abbiamo vinto poche partite ora siamo molto felici

Caos sulle punizioni? Studiamo molto le palle inattive. Vogliamo tirare tutti, ho parlato con Thauvin e Lucca, non è successo niente. Mercato? Il mister ha parlato tanto con me e Perez, abbiamo sempre dato tutto in allenamento. Ora il mercato è finito e siamo felici di essere rimasti".