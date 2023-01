Samp, Augello promette battaglia: "Con Napoli fondamentale per rilanciarsi nella corsa salvezza"

"Ora inizia un nuovo campionato: vogliamo restare in A”.

Tommaso Augello, difensore della Sampdoria, ha parlato a Il Secolo XIX: “Sassuolo, Napoli ed Empoli saranno già fondamentali per rilanciarsi nella corsa-salvezza. Mi viene in mente di quando ero nelle categorie più basse fino a pochi anni fa e capisco che ho fatto molta strada, il divario è tanto. Poi ti abitui alla categoria in cui giochi ma ogni tanto fa bene ricordarsi da dove si è partiti e quanto fatto per arrivare. Nel 2022 abbiamo fatto fatica ma l'ultima salvezza non era scontata, abbiamo vinto il derby e di riffa o di raffa ce l'abbiamo fatta.