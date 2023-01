Samp, Stankovic: "Ho fatto i complimenti a Bereszynski per un motivo"

Dopo il successo contro il Sassuolo, il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport

Dopo il successo contro il Sassuolo, il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo lavorato tanto. Abbiamo chiuso il 2022, abbiamo messo un grosso punto e siamo ripartiti tutti. Abbiamo fatto un reset. Mi porto la determinazione, l'organizzazione, l'umiltà e il sacrificio. Chiedevo ai ragazzi una bella prestazione perchè una cosa è fare la preparazione e amichevoli e un'altra è quando inizi il campionato. Per noi è una grande vittoria ma un piccolo passo verso il traguardo".

Ha detto qualcosa di particolare a Bereszynski e dopo il secondo gol ha guardato il cielo.

"La dedica si sa a chi va. A Bereszynski ho fatto i complimenti per la partita perchè è stato determinante per la preparazione. Lui copriva due-tre ruoli e lui è stato bravo a interpretarli. Sono contento per i ragazzi. Se lo meritano dopo quello che abbiamo passato. Questa è la carta d'identità che dobbiamo avere, questa è la Samp che vogliono i tifosi".