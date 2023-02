Sampdoria, Zanoli: "Punto fondamentale con l'Inter. Felice di essere qui"

Così Alessandro Zanoli, esterno della Sampdoria, ai canali ufficiali del club dopo lo 0-0 ottenuto in casa contro l'Inter

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"E' un punto fondamentale soprattutto per il morale, ci dà fiducia per lavorare ogni giorno sempre di più". Così Alessandro Zanoli, esterno della Sampdoria, ai canali ufficiali del club dopo lo 0-0 ottenuto in casa contro l'Inter: "L'importante è lavorare sempre al massimo affrontando tutte le partite col giusto approccio, anche se sulla carte magari sono più forti di noi. Dove mi mette il mister, io gioco, non c'è problema. Il gruppo è fantastico e io sono felice di essere qua. Soffrire contro l'Inter ci può stare, ma siamo stati compatti e non abbiamo subito il gol".