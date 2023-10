Santacroce: "A Verona mi aspetto di rivedere Natan titolare, ecco il motivo"

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Fabiano Santacroce, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Domani mi aspetto di rivedere Natan dal 1′ che ha fatto bene in queste partite, ha bisogno di giocare sempre per migliorare ancora. Sarà una partita molto sentita da parte dei tifosi veronesi, il clima sarà infuocato e bisognerà stare molto attenti. Sarà l’attacco del Napoli a fare la differenza, anche se perde l’uomo più pericoloso che è Osimhen.

Però il Napoli ha delle valide alternative e mi aspetto tanto lì davanti. Saranno i centrocampisti del Napoli che dovranno aiutare la difesa sui due trequartisti del Verona”.