Santacroce: "Contraccolpo psicologico? Il Napoli ha l'allenatore migliore per venirne fuori"

"Di certo c’è stato un bel colpo a livello mentale, perché pensavano di superare il turno".

© foto di Federico De Luca

Fabiano Santacroce, ex azzurro e talent scout, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: "Più rimpianti o errori per l’eliminazione dalla Champions? Un po’ un misto di entrambe le cose, ma c’è anche la felicità in un certo senso di aver vissuto queste gare. I tifosi devono essere contenti perchè il Napoli ha dimostrato di aver giocato due ottime partite con tante mancanze, con tanti errori e anche con diversi torti. E’ chiaro che il dispiacere è grande, perché un Napoli al massimo contro un Milan al massimo avrebbe prodotto partite più spettacolari e sarebbe stato diverso, con percentuali alte di buone riuscita per gli azzurri.

Preoccupazioni per Torino? Non credo, hanno anche due giorni in più per recuperare rispetto alla Juventus. Di certo c’è stato un bel colpo a livello mentale, perché pensavano di superare il turno. Tuttavia questa è una squadra che a livello mentale ha dimostrato di essere molto forte, riuscire a fare quello che ha fatto in campionato non è da tutte, sotto questo profilo ha anche l’allenatore migliore per venirne fuori. Per questo non sono preoccupato.

Dopo Spalletti anche il club dovrebbe protestare per l’arbitraggio di ieri? Io penso che il tecnico debba essere libero, perché ha dimostrato di saper gestire in modo impeccabile anche tutto quello che succede all’esterno. Personalmente preferisco che parli solo lui, anche perché quando parla non lo fa mai a caso, invia sempre alcuni messaggi".