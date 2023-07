Santacroce: "Difficile sostituire Kim, già fu fatto miracolo dopo Koulibaly..."

Fabiano Santacroce è intervenuto a "Marte Sport Live - Tiro al bersaglio", su Radio Marte

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Fabiano Santacroce è intervenuto a "Marte Sport Live - Tiro al bersaglio", su Radio Marte: “Un elemento come Kim è difficilissimo da sostituire, già era stato fatto un miracolo nel rimpiazzare Koulibaly, adattarsi al campionato italiano è sempre complicato, sono curioso anch'io di capire chi arriverà. Certo è che il Napoli dovrà prendere un titolare, fermo restando che in casa abbiamo Ostigard, che a mio parere può crescere tantissimo, dipende da cosa vorrà Garcia, ma Ostigard lo terrei in considerazione.

Il problema è trovare un elemento che abbini fisicità, velocità e concentrazione che aveva Kim. Oltre al difensore, qual è la priorità del Napoli? A centrocampo serve qualcuno, bisogna muoversi tanto e per affrontare al massimo ogni competizione servono molti giocatori di qualità e fisicità che si facciano trovare pronti. La rosa è ottima, parte favorita perché ha dimostrato di essere squadra fino alla fine, anche senza Osimhen, questo certamente metterà più pressione al Napoli e ci vorrà molta maturità".