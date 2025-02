Santacroce: "E' il momento delle difficoltà, ma mi fido di Conte e delle sue invenzioni"

Fabiano Santacroce, agente di calciatori ed ex difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Gara difficile per il Napoli per le diverse assenze sulla corsia mancina, ma ci fidiamo di Conte e delle sue invenzioni.

Mi auguro che la squadra riuscirà a dare ancora il massimo perchè adesso arriva il momento della difficoltà. Vedo un Napoli che sta concedendo qualcosina in più, ma è una squadra forte. Ho troppa fiducia nell’allenatore e nel suo staff, quest’anno sono contentissimo”.