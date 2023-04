Santacroce: "E' lo scudetto del gruppo, tutti fantastici e mi piace sentirlo anche mio"

Fabiano Santacroce, ex azzurro e talent scout, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Fabiano Santacroce, ex azzurro e talent scout, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live: "Lo scudetto è anche un po’ nostro? Il merito è tutto degli attuali ragazzi, dello staff tecnico e della società, sia chiaro, ma amiamo dire che un po’ ce lo sentiamo perché abbiamo messo le fondamenta di questo club. In verità sono solo fiero di aver vestito questa maglia, di aver rappresentato questa città. E’ un piacere guardare questa squadra come gioca. E’ lo scudetto del gruppo, della squadra.

I ragazzi sono stati fantastici, ci hanno fatto divertire, sono felice ed entusiasta che si stia per vincere e per come si sta vincendo questo titolo. Ho rimpianti per la mia esperienza in azzurro? Beh sì, soprattutto per essere stato bloccato dagli infortuni sul più bello, peccato. Però ho rimpianti anche perché non ci ho creduto sino in fondo, con Mazzarri allenatore ad un certo punto non avevo spazio e preferii andare in prestito piuttosto che restare e lottare".