Santacroce: "Il Napoli esce dal mercato depotenziato, ma resta una squadra molto forte"

“Il mercato si è chiuso troppo presto per i tifosi del Napoli, lasciandoli a bocca asciutta. Okafor è un ottimo giocatore ma non in condizione quindi Conte dovrà lavorarci per farlo rendere al meglio e senza dubbio non era la prima scelta per sostituire Kvaratskhelia. Onestamente – ha detto l’ex azzurro e talent scout Fabiano Santacroce a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - il giudizio sul mercato del Napoli non può essere positivo: si è perso il giocatore più forte senza rimpiazzarlo con uno con qualità che si avvicinano al georgiano.

Il Napoli ne è uscito depotenziato, pur restando una squadra molto forte. Il fatto che Conte abbia operato solo tre sostituzioni contro la Roma fa pensare che probabilmente non se la sia sentita di schierare altri giocatori, la preoccupazione riguarda i sostituti qualora qualche titolare dovesse infortunarsi. Spinazzola ad esempio non può mai sostituire Neres o Kvara avendo caratteristiche diverse. La sostituzione Neres-Mazzocchi è dettata da una scelta di tipo difensivistico, che tante altre volte ha prodotto risultati positivi mentre stavolta no, soprattutto a causa dell'errore grossolano proprio di Mazzocchi che si perde l’avversario, esponendo la squadra al gol del pareggio romanista”.