Santacroce incorona Kim: "Superiore al primo Koulibaly e continuando così..."

L'ex difensore del Napoli, Fabiano Santacroce , è intervenuto a Marte Sport Live - Tiro al bersaglio sulle frequenze di Radio Marte: "Da ex azzurro sento anche un po’ mio questo scudetto? Assolutamente sí. Questo tricolore me lo prendo a prescindere, a Napoli ho scelto di viverci, sono innamorato di tutto qui, mi sento tanto napoletano. Il titolo lo meritano tutti, dopo tanti anni di crescita, è arrivato il momento di gioire e sono felice di avere potuto contribuire, al consolidamento di questo club.

Kim? Mi aspettavo fosse molto forte, quando ho sentito voci su di lui ne avevo già intravisto le doti, non mi aspettavo tuttavia che si adattasse così velocemente al nostro calcio, questo denota tanta intelligenza del ragazzo. Il paragone con Koulibaly? Già di per sé erano due squadre diverse, la mentalità è differente, questo Napoli è impressionante e faccio fatica a ricordare una squadra così forte in Italia. L'unica cosa che posso dire è che forse Kim é superiore al primo Koulibaly, dunque se continua così può anche superarlo".