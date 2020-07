Santacroce: "Koulibaly tra i top in Europa, ma il Napoli non può rifiutare 80mln"

A Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live è intervenuto Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, per commentare proprio i temi di casa azzurra: “Le motivazioni ci saranno stasera. Il Napoli ha un allenatore come Gattuso che è bravissimo in questo. Sicuramente si penserà alla Champions, ma il match è ancora lontano. Koulibaly è uno dei top in Europa: è uno dei primi tre difensori. Fisicamente è veloce e potente. Si propone anche in avanti. Non credo che il Napoli possa permettersi di rifiutare un’offerta di 80 milioni”.