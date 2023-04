Santacroce: "Napoli in calo, ma è normale ed umano. Quel ko però può far bene..."

Fabiano Santacroce, talent scout ed ex azzurro, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live su Radio Marte

Fabiano Santacroce, talent scout ed ex azzurro, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live su Radio Marte: "Osimhen è troppo importante per il Napoli, è chiaro che a Milano averlo o meno un’importanza evidente, mi aspetto comunque un Napoli completamente differente rispetto alla sconfitta interna di due giornate fa. Gli azzurri sono apparsi in calo nelle ultime due partite ma è anche normale, avere i ritmi che hanno avuto in tutto il campionato era impossibile.