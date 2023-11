Santacroce: “Vi spiego perchè cambiare allenatore sarebbe un problema”

A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto Fabiano Santacroce, ex calciatore del Napoli

A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto Fabiano Santacroce, ex calciatore del Napoli: “Quando ho visto quella ripartenza non ci credevo, è stata una sciocchezza grossa lasciare l’uomo in quella maniera e non preoccuparsene. In una partita di Champions fa ancora più male. Pensavano troppo a fare l’altro gol. Questi gol sono cose chiarite fin da prima della partita, dove ognuno sa quello che deve fare.

Quello che sto riscontrando sono delle incertezze che l’anno scorso non c’erano, ci sono tanti piccoli errori che hanno commesso durante le partite. Il paragone va fatto con lo scorso anno perché la squadra è la stessa, ma quella squadra non avrebbe preso il gol di mercoledì. Quasi sempre abbiamo dato delle grandi occasioni agli avversari. Non è una squadra che riesce a rimanere equilibrata.

Il cambio allenatore sarebbe un problema, liberi ce ne sono zero e se ci sono ti costano tanto. Questo discorso andava preso più seriamente, anche perché lo scorso anno è stato l’allenatore a fare la differenza. Ci sono tanti giocatori che non hanno lo stesso livello dell’anno scorso.

Continuando così, secondo me, delle partite importanti le puoi vincere perché i ragazzi sono a livello. Non si riesce ad essere equilibrati, questa è la grande chiave. Non so se vale la pena cambiare. Garcia deve rivedersi il Napoli dell’anno scorso”.