Santoni su Acerbi: "Se squalificato, ci sarebbero ben due motivi per escluderlo dall’Europeo”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Andrea Santoni, storico corrispondente della Nazionale italiana.

TuttoNapoli.net

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Andrea Santoni, storico corrispondente della Nazionale italiana: “Caso Acerbi? L’Italia è una Nazionale da sempre attento alla lotta al razzismo. Spalletti rimanda molto alla gestione di Prandelli, dove ci fu un codice etico condiviso con la squadra che pesava molto sulle convocazioni e sui comportamenti da tenere durante la stagione. Non mi sorprende l’esclusione di Acerbi, anche se la formula con cui è stata comunicata dalla FIGC meriterebbe approfondimenti. Quello che conta ora è fare chiarezza e avere risposte certe, per quanto la scelta di Spalletti sia stata condivisa sin da subito dalla Federazione. L’episodio di Acerbi è avvilente perché coinvolge un calciatore con una storia personale particolare, che ha sempre smosso sentimenti positivi. Non voglio usare parole improprie, ma è un qualcosa che aggrava la sua posizione.

Un’esclusione di Acerbi dall’Europeo? Penso alla serietà del CT Spalletti e della Federazione. Non voglio fare processi ad Acerbi, perché sarà il Giudice Sportivo a farlo, ma faccio una valutazione molto semplice: se verrà punito con 10 giornate di squalifica, vorrà dire che Acerbi terminerà di scontarla addirittura la prossima stagione. Quindi non giocherebbe più in campionato. E questi sarebbero già due buoni motivi per non convocarlo in vista dell’Europeo”.