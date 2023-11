Sarri a sorpresa: "Esonerato spesso perché col mio calcio ero troppo avanti"

Nel corso della sua intervista al quotidiano Repubblica, Maurizio Sarri ha parlato anche dei tanti esoneri in carriera. Il motivo è il seguente

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della sua intervista al quotidiano Repubblica, Maurizio Sarri ha parlato anche dei tanti esoneri in carriera. Il motivo è il seguente: “Primo, perché ho fatto un calcio che era troppo avanti. Secondo, perché non sono di facile gestione, anche se in parte mi sono smussato. Ma io sono questo: il giorno in cui diventassi facile da gestire, sarà meglio smettere”.