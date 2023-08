Sarri benedice la scelta di Spalletti ct: "Ha l'esperienza per adeguarsi subito"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Sarri non ha dubbi sul fatto che Luciano Spalletti possa essere un ottimo candidato all'eredità di Roberto Mancini come selezionatore dell'Italia. Qursto il pensiero del tecnico vicecampione d'Italia, interpellato al riguardo dal Tg1: "È chiaro che non ha esperienza per quel che riguarda le Nazionali, ma è altrettanto chiaro che ha l'esperienza e la conoscenza per adeguarsi molto velocemente”.

Dopo avere trovato la disponibilità di Luciano Spalletti nella serata di ieri, ora vige una situazione di stallo fra le parti. Perché il Napoli vuole richiedere il pagamento della clausola da 3,2 milioni, mentre la Federazione non si prenderà un tale carico, visto che non c'è l'intenzione di pagare un club per liberarlo per una Nazionale. Anche su questo può eventualmente lavorare la FIGC, perché se è una clausola di non concorrenza non ci sarebbe, almeno idealmente, nessuna interferenza con un eventuale incarico con gli azzurri.