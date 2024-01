Sarri, l'amico Cardini: "Sarebbe corso in aiuto del Napoli. Ecco cosa mi ha detto..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Nario Cardini, ex ds della Sansovino e amico di Sarri

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Nario Cardini, ex ds della Sansovino e amico di Sarri: "Non mi aspettavo un tracollo di Maurizio così pesante in Supercoppa italiana. Certo, le sue parole in avvicinamento ha rivelato che forse vedeva questa competizione più come un peso che un'opportunità.

Il Napoli, invece, mi ha colpito molto per prestazione: se l'è giocata ad armi pari contro una squadra fortissima come l'Inter. Senza lo zampino di Rapuano, sarebbe potuta finire anche in maniera diversa. Dopo lo Scudetto vinto, però, mi aspettavo un Napoli differente quest'anno. De Laurentiis ha chiesto scusa per le sue decisioni, ma intanto è stata smantellata una squadra che ha dominato lo scorso campionato. Il che è paradossale, visto che è andato via soltanto Kim.

I nuovi acquisti ora possono dare qualcosina in più, ma è tutto da verificare quanto possano incidere già da subito. Sarri sarebbe mai corso in aiuto del Napoli come fatto da Mazzarri? Le dico di sì, senza dubbio. Il 3 luglio Maurizio è stato a cena a casa mia e mi ha ribadito quanto Napoli gli sia rimasta nel cuore. Se fosse stato libero, sarebbe tornato senza dubbio. Mi ha confessato che ha lasciato il cuore lì, dove reputa di aver vissuto i tre anni più belli della sua esperienza calcistica, nonostante poi Chelsea e Juventus. Un ritorno a fine anno? Difficile rispondere (ride ndr)... Maurizio ha ancora Napoli nel cuore e nella testa, ripeto. Ma sono scenari che andrebbero valutati, in primis con De Laurentiis".