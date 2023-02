Sarri, l’amico: “Mi ha detto una cosa sul Napoli. Ecco l'accoglienza che si aspetta"

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Nario Cardini, direttore sportivo e amico di Maurizio Sarri: "Un mese e mezzo fa parlai con Maurizio, mi ha detto di essere contentissimo per il Napoli. Lui ci è nato lì e ha vissuto tre anni straordinari, è ancora affezionatissimo ai tifosi del Napoli e ha lasciato un pezzo di cuore. Che accoglienza ci sarà per lui venerdì, questo non lo so. Io distinguerei bene le cose: Sarri resta amato da tanti tifosi e dalla stragrande maggioranza della piazza. Poi è chiaro, avendo 'tradito' la napoletanità con la Juventus alcuni non gliel'avranno perdonato. Conosco anche Luciano, seppure un po' meno. La sfida tra due toscani veraci e simili, sarà una gara davvero spettacolare. Ho sempre stimato Luciano e quest'anno sta facendo qualcosa di importante, forse la più importante della sua carriera. Il vero miracolo sportivo, però, lo ha realizzato Cristiano Giuntoli: ha trasformato questa squadra in una squadra da primato, facendo un capolavoro sul mercato. Poi Spalletti ha completato il tutto, può andare lontanissimo anche in Europa. Molti allenatori toscani hanno fatto carriere importanti, soprattutto a Napoli. Sarà l'aria che si respira (ride ndr)! Forse è la vicinanza che abbiamo a Coverciano.