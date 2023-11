Sarri orgoglioso: "Il mio Napoli sarà ricordato per trent'anni"

L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha parlato al quotidiano Repubblica

L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha parlato al quotidiano Repubblica: "Esiste il Sarrismo? Se ci riferiamo agli anni di Napoli, io non posso e non devo fare quel calcio lì per forza, anche se la gente pretende da me sempre la stessa maniera di giocare. Avere dei palleggiatori non è come avere dei contropiedisti, mi devo adattare, la Lazio non potrà mai essere come il Napoli. Sono parecchio contento perché vengo da parecchio lontano. Il Napoli di Sarri sarà ricordato per trent’anni".