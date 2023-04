Sarri: "Questa Lazio mi ricorda il mio Napoli negli allenamenti. Champions? La scaramanzia..."

"Sono tornato a divertirmi io durante gli allenamenti e lo trasmetto probabilmente. Devo ringraziare io il gruppo".

Dopo la vittoria al Picco di La Spezia, che consolida il secondo posto della Lazio, il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa.

61 punti, +9 sul Milan. La classifica la guarda la sua squadra?

"Non ha senso guardare la classifica ora, la farò vedere quando giocheranno tutte e poi farò vedere la classifica di nove giornate fa. Ora è stravolta. Non c'è margine di mollare niente".

Quanto bruciano i punti persi con alcune piccole? Questa Lazio ricorda il suo Napoli?

"Questa è la Lazio, con giocatori con caratteristiche diverse e che sta crescendo in qualità. Nel Napoli per qualità e intensità me lo ricorda negli allenamenti. I punti fanno parte del percorso, tutte e venti le squadre diranno di aver perso punti in maniera stupida. Fa parte della normalità, se in quel momento non li abbiamo presi non li abbiamo meritati".

Qual è stato il tasto toccato dal punto di vista mentale?

"Come hanno fatto gli allenamenti. La squadra si applica in maniera feroce, forte, e piano piano ci ha riportati in partita. Siamo cresciuti nella sofferenza, fino a due mesi fa subivamo, ora attraversiamo momenti difficili soffrendo, ma poi ne usciamo fuori".