Sassuolo, Carnevali: “Osimhen in Arabia? ADL è troppo bravo, detterà lui legge sul mercato”

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport in cui si è soffermato anche sulle sirene arabe per Victor Osimhen: "De Laurentiis è troppo bravo e troverà sicuramente una soluzione importante, per cui sarà lui un po' a dettare legge su quello che può essere il mercato arabo, perché è un grande presidente".