Sassuolo, Dionisi: "Daremo tutto col Napoli, ma sembra imbattibile. Su Berardi..."

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo il 2-2 ottenuto alla Dacia Arena contro l'Udinese:

Come sta Berardi?

"La speranza è che non sia niente di grave. Domenico è ottimista, ma a caldo si percepiscono a volte cose diverse dalla realtà. Speriamo si sia fermato in tempo. Per noi averlo o non averlo fa molta differenza".