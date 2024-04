Sassuolo, Doig confessa: "Politano mi ha messo in difficoltà, incredibili i suoi movimenti"

Nel corso di una lunga intervista concessa a TNT Sports, l'esterno del Sassuolo Josh Doig ha parlato del giocatore che l'ha messo maggiormente in difficoltà.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di una lunga intervista concessa a TNT Sports, l'esterno del Sassuolo Josh Doig ha parlato del giocatore che l'ha messo maggiormente in difficoltà: "Un giocatore che mi ha messo in difficoltà è stato Matteo Politano del Napoli, i suoi movimenti e le sue corse per me sono stati incredibili. È lucido e intelligente e sa dove deve essere per rendere la vita dei suoi avversari difficile".