Sassuolo, Lopez: "Lobotka simile a me, Modric il riferimento"

© foto di www.imagephotoagency.it

Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida vinta contro la Juventus: "Possiamo fare gol a tutti ma nella fase difensiva spesso abbiamo avuto qualche problema. Sappiamo che contro una squadra come la Juve se non la fai bene non puoi vincere. Stasera ci siamo riusciti".