Saurini sulle giovanili: "Sistema retrocessione sbagliato, si penalizza chi fa giocare i talenti"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex tecnico della Primavera del Napoli, Giampaolo Saurini

TuttoNapoli.net

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex tecnico della Primavera del Napoli, Giampaolo Saurini: "Pochissimi club italiani curano e fanno investimenti per il settore giovanile. Dovrebbe cambiare questa tendenza, i giovani sono il futuro. Ci sono tante linee di pensiero, la mia è semplice: un giovane del tuo vivaio devi curartelo tu, avere la seconda squadra può essere una soluzione per l'intermezzo. Vedere la Primavera del Napoli in Primavera 2 mi fa molto male.

Concetto di retrocessione? Ho sempre detto che per me fino alla Primavera non dovrebbero esserci retrocessioni, sottoponi i ragazzi ad uno stress che può compromettere e limitare la crescita. Se io ho un 2007 di prospettiva forte, ma se nell'immediato è meglio il 2005 per vincere, io penalizzo il 2007 anche se è molto più di prospettiva. Dovrebbe giocare il 2007, quello che merita in prospettiva. Avendo la retrocessione, nessuno vuole retrocedere e quindi gioca chi ti fa salvare ma fai il male della società. C'è chi dice che senza retrocessioni non c'è abitudine per i ragazzi alla competizione, ma io credo che non sia così"