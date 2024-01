Savino su Raspadori: "Con lui devi giocare bene, mica puoi lanciare lungo e duellare"

Nel corso si A Tutto Napoli su Tele A l'ex difensore azzurro Alberto Savino ha parlato della sfida con l'Inter e del lavoro di Mazzarri

Nel corso si A Tutto Napoli su Tele A l'ex difensore azzurro Alberto Savino ha parlato della sfida con l'Inter e del lavoro di Mazzarri: "Mazzarri sta provando a dare la sua impronta al Napoli. Dispiace per il risultato, l'obiettivo era andare ai rigori e dispiace l'aiutino che è arrivato di nuovo all'Inter che non ne avrebbe neanche bisogno. Ora vediamo come si schiererà con la Lazio. Raspadori? Devi cambiare qualcosa con lui.

Lui va servito diversamente rispetto a Osimhen e Simeone, non lo puoi servire assolutamente con palle lunghe o nel duello col difensore. Lui predilige la palla a terra, una squadra ch giochi, fa da raccordo tra i reparti, devi giocare accompagnandolo. Credo si ritorni al 4-3-3 e Mazzarri dovrà inserire subito i nuovi".