Savoldi: "Osimhen super, ma c'è un attaccante che può diventare un fenomeno"

TuttoNapoli.net

© foto di Balti Touati/PhotoViews

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Savoldi, ex attaccante di Napoli e Atalanta: "Simeone sarebbe titolare in tutte le squadre al di sotto del Napoli, che in azzurro non gioca solo perché ha uno come Osimhen davanti. In qualsiasi squadra farebbe la differenza. L'Atalanta? La vedremo sbarazzina al Maradona, senza nulla da perdere. Molto dipenderà poi da cosa vorrà fare Gasperini, sta cambiando troppo e dà l'impressione di non avere le idee chiare con il proprio gioco. Non sa che squadra mettere in campo e questo si vede nelle scelte che fa. Da questo presupposto può avvantaggiare la squadra avversaria.