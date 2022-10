Savoldi: "Spalletti capace di gestire perfettamente tutti i momenti di una partita"

Beppe Savoldi, ex attaccante del Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport della squadra azzurra e della gestione di Spalletti

Beppe Savoldi, ex attaccante del Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport della squadra azzurra e della gestione di Spalletti: "Ho sempre l’impressione che Spalletti sia capace di gestire perfettamente tutti in base alle eventualità e alle circostanze. Mi spiego meglio: sa sempre come e cosa fare e soprattutto su quali uomini puntare sia se gioca in casa, sia fuori. Sia se affronta avversari del calibro del Milan e della Roma o magari squadre meno attrezzate. Il Napoli ha tutto e lo dimostra regolarmente dall’inizio della stagione sia in Italia che in Europa nel cammino di Champions League".