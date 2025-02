Scaloni: "Scudetto? Il Napoli ha un piccolo vantaggio, dipende dalla Champions dell'Inter"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il ct dell'Argentina Lionel Scaloni ha parlato anche della lotta per lo Scudetto in Serie A tra Inter e Napoli: "Il duello tra Inter e Napoli sarà aperto fino alla fine. Dipenderà molto dalla Champions dell’Inter: la squadra di Inzaghi ha le possibilità di arrivare fino in fondo in Europa e ovviamente l’usura avrà il suo peso. Lì il Napoli, che con Conte sta facendo una grande stagione, ha un piccolo vantaggio. Sarà decisivo vedere se l’Inter riuscirà a resistere al meglio sui due fronti. L'Inter è senza dubbio la squadra che si conosce meglio: giocano a memoria, sanno alla perfezione gli scambi e i movimenti di posizione, fanno tutto in maniera tanto naturale che per gli avversari è molto difficile controbattere questa fluidità. È tutto così chiaro che diventa difficile da fermare. Juventus, Milan, Lazio e Napoli hanno cambiato allenatore, non possono avere gli stessi automatismi".

Sul capocannoniere attuale della Serie A, l'italo-argentino Mateo Retegui, Scaloni ha invece aggiunto: "Non possiamo obbligare nessuno, non possiamo impedire a un giocatore che faccia la sua scelta, e Mateo ha optato per l’Italia. Ora succede spesso: Nico Paz e Alejandro Garnacho hanno scelto l’Argentina invece della Spagna e siamo contenti ma ripeto, non ci si può intromettere nelle decisioni di una persona. Che poi è anche un calciatore, ma l’uomo viene prima dello sportivo".