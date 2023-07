Scamacca: "La gente non lo sa, ma io ho giocato tutto l’anno con il menisco rotto"

Gianluca Scamacca ha rivelato un dettaglio riguardo la propria stagione

Nel corso della lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l'attaccante del West Ham e della Nazionale Gianluca Scamacca ha rivelato un dettaglio riguardo la propria stagione: "Magari la gente non lo sa, ma io ho giocato tutto l’anno con il menisco rotto. Poi a un certo punto era impossibile continuare e sono finito sotto i ferri. Fino a marzo ho giocato 27 partite, segnato 8 gol. Poteva andare meglio, ma pure peggio… La Conference è stata una grande gioia per tutti: era il nostro pallino fin da inizio stagione. Non ho giocato la finale con la Fiorentina, è vero, ma certo che sento mia la Conference: in Coppa ho realizzato 3 reti in 7 partite".